بوقرة :”درسنا السنغال جيّدا وفرصتنا مواتية للعب أمام الجمهور”

أكّد الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة أنه درس جيّدا المنافسين الذي سيواجههم قبل انطلاق الشان المقبل الذي سيلعب بالجزائر.

وقال بوقرة في تصريحه لقناة الفاف على “اليوتوب” اليوم :”أخذنا عدد من الصور والفيديوهات. رغم آن المنافسين لا يملكون عدد من المباريات المبرمجة عبر وسائل الإعلام، ستكون الفرصة مواتية للقاء الجمهور”.

وأضاف بوقرة :” 80 بالمئة أخذنا كل المعلومات، ومن جانب أخر، نقوم بدورنا و سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز خاصة وأننا سنلعب أمام الجمهور العنابي و الجزائري عامة “.

كما ختم :”مثلا المنافس السنغالي، أؤكد أنه يملك تشكيلة قوية، وأخذنا كل المعلومات عنهم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]