بوقرة: “راض عن الآداء والنتيجة أمام مالي”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، رضاه التام، والنتيجة والآداء الذي قدمه لاعبوه في ودية مالي.
وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للفاف: “سعهيد بالنتيجة، وآداء لاعبينا في مواجهة منتخب مالي”.
كما أضاف: “لم أكن راض عن العديد من الامور في مبارتنا امام السودان، لكن لمست تحسنا لدى اللاعبين أمام مالي”.
وتتابع بوقرة: “اللاعبون فهموا ما أريد القيام به، وأنا راض عنهم، وسنعمل على تحسين آدائنا أكثر مستقبلا”.
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