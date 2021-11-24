بوقرة :”رسالتي واضحة منذ التربص الأول.. هدفنا الشان”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي “مجيد بوقرة أن الهدف الرئيسي له هو كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 المُقررة بالجزائر.

وقال بوقرة، في تصريحات للقناة الرسمية للفاف :”جميع اللاعبين الذين كانوا معي في التربصات الماضية يعلمون أن الهدف الرئيسي هو الشان”. كما تابع “الماجيك”حديثه “التي ستقام في الجزائر سنة 2023”.

وأضاف بوقرة “استدعينا بعض اللاعبين من المنتخب الأول لأنه لا يمكن ترك بلايلي وبن العمري دون منافسة لشهر قبل الكان”. كما ختم “تحدثت قبل اعلان القائمة مع كل لاعب وأخبرت المبعدين بأن يواصلوا العمل بطريقة عادية وكانت ردة فعلهم ايجابية”.

وردّ الناخب الوطني لمنتخب المحليين مجيد بوقرة بقوة على الثلاثي ماليك عسلة، محمد بن يطو وأيوب عزي. قائلا في الحوار ذاته :”لست هنا لارضاء الجميع، فمهمتي هي اختيار الأفضل”.

“اخترنا قائمة اللاعبين الذي سيشاركون في كأس العرب وفق نظرتنا الخاصة وطريقة اللعب التي سنعتمد عليها والمنتخبات التي سنواجهها بالمنافسة”. كما كان الثلاثي المذكور قد عبر علنا عن غضبه من قرار بوقرة بعدم التواجد في منافسة كأس العرب.

وكذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة. المكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمنتخبات غير صحيحة.

كما قال ”ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”. وأضاف: “ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه“.

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