بوقرة: “زرقان وعمورة منحا تحفيزا كبيرا للاعبين المحليين”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن التربص الأخير الذي أجراه بمستغانم، أين أثنى على العزيمة الكبيرة التي تحذو لاعبيه.

وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “أنا جد راضٍ عن التربص الأخير الذي أجريناه في مستغانم، وعن مردود اللاعبين”.

وأضاف: “كل اللاعبين أبانوا على عزيمة كبيرة، ويحذوهم حماس كبير، خاصة بعد الدعوة التي حظي بها زرقان، وعمرة، في المنتخب الأول”.

وتابع مجيد بوقرة: “الفرصة التي نالها الثنائي زرقان، وعمورة، حفزت باقي المحليين على مواصلة العمل بعزيمة أكبر على أمل الحصول على فرصة مستقبلا مع المنتخب الأول”.

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