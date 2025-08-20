بوقرة: “سعداء ببلوغ ربع نهائي “الشان” من دون هزيمة”

أعرب الناخب المحلي، مجيد بوقرة، عن سعادته، بقيادة “الخضر” لبلوغ ربع نهائي “الشان” وتحقيق أول الأهداف المسطرة في المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين.

وعقب التعادل أمام النيجر، في جولة ختام المجموعات. خص بوقرة القناة الرسمية لـ”الفاف” بتصريحات، قال فيها: “نحن سعداء بتحقيق أول الأهداف وهو التأهل.. سعداء أيضا بانهاء دور المجموعات من دون هزيمة”.

كما وجه بوقرة، شكر خاص إلى كل اللاعبين وأضاف: “جئنا من بعد ومن فترة تحضيرات صعبة ومعقدة بلاعبين كانوا في وضعيات غير مستقرة”.

مضيفا: “هناك من كان على وشك التوقيع في نادٍ جديد ولم يوقع وبين من حضر ومن غاب”.

وواصل بوقرة، الثناء على أشباله بعدما تحدوا كل الصعوبات: “لم يكن أمامنا سوى 15 حصة تدريبية. لبناء منتخب بفلسفة لعب واضحة وروح جماعية. لذلك أهنئ اللاعبين لأن المهمة لم تكن سهلة الحمد لله الأهم تحقق وهو التأهل”.