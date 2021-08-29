بوقرة: “سعيد بمردود اللاعبين في مواجهة سوريا”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة عن التربص الجاري بقطر، مبديا رضاه عن جميع اللاعبين، بالنظر لمردودهم في الودية الأولى التي جمعتهم بمنتخب سوريا.
وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “التربص يجري في أفضل الظروف، وعملنا بشكل جيد، حتى اللاعبون رغم الموسم الشاق، كانوا جد مركزين ومنضبطين، وأشكرهم على ذلك”.
وأضاف مدرب المنتخب الوذني للمحليين: “سعيد بمردود اللاعبين في المباراة الودية الأولى التي جمعتنا بمنتخب سوريا”.
وأردف: “كانت لدينا الفرصة للتنقل إلى قطر بتعداد يظم 26 لاعب، وهي فرصة لإختبار تشكيلتين مختلفتين”.
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