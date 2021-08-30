بوقرة :”سعيود يمتلك المؤهلات ليُصبح نجما في السعودية”

أشاد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بأمير سعيود المُنتقل منذ أيام بشكل رسمي لنادي الطائي السعودي، قادما من شباب بلوزداد، الذي حقق معه موسما تاريخيا، ختمه بالمُحافظة على لقب البطولة الوطنية للموسم الثاني على التوالي، إضافة لمُشاركة محترمة في رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث “الماجيك” بعد عودة تشكيلته من تربص قطر، بخصوص اليساري قائلا :”سعيود تألق بشكل لافت مع السياربي، حيث توج باللقب ولقب الهداف، وهو يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، وقادر على أن يكون بين ثلاثة أفضل لاعبين في الدوري السعودي بكل سهولة، حسب وجهة نظري”.

وأردف في نفس السياق :”عليه مواصلة العمل الجاد، لأن البروز لا يأت من العدم، بل بفضل التضحيات داخل وخارج الملعب”.