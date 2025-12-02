بوقرة: “سنبدأ من “الصفر” وهدفنا تجاوز دور المجموعات أولاٌ”

أكد مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، أن ترشيح “الخضر” للتتويج ببطولة كأس العرب 2025، أمر منطقي باعتبارهم حاملي لقب النسخة الأخيرة.

قبل أن يضيف بوقرة، في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء الغد. أمام السودان: “أما بالنسبة للمنافسة، فسنبدأ من “الصفر” مثل كل المنتخبات. هناك لاعبون جدد. وهدفنا تجاوز دور المجموعات كخطوة أولى”.

وواصل مدرب الرديف: “نحن نريد الفوز بكل المباريات، الأهم أن نكون جاهزين وأقول وأؤكد على ضرورة لعب كل لقاء وكأنهم نهائي، وهذا أمر مهم”.

كما أبرز بوقرة: “نركز على أول لقاء، ومثلما قلت نريد تجاوز الدور الأول وبعدها نتحدث عن ما هو قادم”.