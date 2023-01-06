بوقرة: “سنتحدث عن مستقبلي مع المنتخب المحلي بعد نهاية “الشان””
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب مجيد بوقرة، عن مستقبله مع المنتخب الوطني للمحليين، وحول امكانية تجديد عقده الذي ينتهي عقب “الشان”.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “صحيح أن عقدي ينتهي بعد الشان، وكل تركيزي منصب على هذه المنافسة دون التفكير في شيء آخر”.
كما أضاف: “رئيس الفاف أعرفه منذ سنوات، ولديه ثقة كبيرة في شخصي، لكن الأهم حاليا هو اسعاد الشعب الجزائري باهدائه لقب الشان”.
وتابع مجيد بوقرة: “في كرة القدم من الجيد أن تملك طموح وثقة، لكن في الوقت نفسه، يجب أن نبقى واقعيين، وسنتحدث عن مستقبلي بعد “الشان””.
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