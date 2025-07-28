بوقرة: “سنحضر اللاعبين ليكونوا جاهزين مع أنديتهم”

اعترف الناخب المحلي، مجيد بوقرة، بتأثر الأندية الجزائرية، وتحضيراتها للموسم الجديد، بسبب افتقادها للاعبيها المتواجدون ضمن القائمة المعنية بـ”الشان”.

وفي حديثه عن التحضيرات الخاصة بالموعد القاري، أبرز بوقرة، أنه سيحاول تجهيز اللاعبين لبطولة إفريقيا رغم ضيق الوقت.

وقال: “نعمل على تجهيز اللاعبين في 12 حصة فقط، وأرسلنا مسبقا برنامج التحضيرات إلى اللاعبين قبل التحاقهم بالتربص”.

وواصل بوقرة: “سنسعى لأن نكون جاهزين للمنافسة.. لسنا أنانيين، وسنحضّر اللاعبين جيدا، أيضا ليكونوا جاهزين للمنافسة مع أنديتهم”.