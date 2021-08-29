بوقرة: “سنختبر اللاعبين الشبان في مواجهة بورندي”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة عن المواجهة الودية الثانية التي ستجمعهم بمنتخب بورندي، أين كشف عن سعيه لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشبان.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للفاف: “سنخوض غدا مباراة بورندي، في أجواء مناخية صعبة، لكن هذا مفيد لاختبار اللاعبين في مثل هذه الظروف”.

وأضاف مدرب المحليين: “في هذه المباراة سنقوم بإشراك العديد من اللاعبين الشبان، من أجل الوقوف على إمكانياتهم”.

وتابع مجيد بوقرة: “من ناحية الإصابات لدينا فقط بوتمان، الذي شعر ببعض الآلام لكنه تعافى حاليا، والبقية كلهم جاهزون للموعد المقبل، وأشكرهم على احترافيتهم”.