بوقرة: “سنخوض مباراة تحضيرية أخيرة شهر جانفي تحسبا للشان”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن موعد آخر تربص لآشباله قبل مباشرتهم منافسة “الشان”.

وصرح بوقرة، عقب مواجهة السنغال: “تربصنا المقبل سيكون انطلاقا من 2 جانفي، أين سنخوض آخر مباراة تحضيرية لنا في 7 جانفي”.

كما أضاف: “لم نحدد بعد هوية منافسنا المقبل في آخر ودية لنا، حيث نفاضل في الوقت الحالي بين منتخبي أوغندا، وغانا”.

ومن المقر أن يخوض المنتخب الوطني للمحليين تربص جانفي، ومباراته التحضيرية الأخيرة، بملعب “براقي” الجديد.