بوقرة: “سنخوض مباراة تحضيرية في ملعب براقي بحضور جماهيرنا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، سعيه لضمان جاهزية لاعبين لمنافسة الشان، بحلول شهر ديسمبر، كاشفا برنامج التحضيرات المسطر.
وقال بوقرة، في حوار للموقع الرسمي للفاف: “سنخوض ثلاث مباريات تحضيرية تحسبا لـ”الشان” بمواجهة المنتخب الأول لكل من سوريا، والكويت”.
كما أضاف: “اخترنا هاذين المنافسين لتشابه طريقة لعبهم مع منافسنا في المباريات الرسمية منتخب ليبيا”.
وتابع مجيد بوقرة: “سنخوض مباراة تحضيرية ثالثة أمام منتخب إفريقي أول، وستجرى بملعب “براقي” بحضور جماهيرنا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/0P0v9