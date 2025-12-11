بوقرة: “سنخوض مباراة جديدة بطابع نهائي ضد الامارات”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، عن مباراتهم المقبلة في كأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب الإمارات، أين اعتبرها بمثابة نهائي.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “قلت منذ بداية البطولة، كل مباراة بالنسبة لنا تعتبر مثل النهائي”.

كما أضاف: “سنخوض مباراة أخرى، على انها نهائي كبير، ونحضر لها كما ينبغي، خاصة من جانب الاسترجاع”.

وتابع مجيد بوقرة: “الاسترجاع عامل جد مهم في هذه البطولة، بالنظر لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام”.

يذكر أن المنتخب الوطني للرديف، يواجه غدا الجمعة، منتخب الإمارات، في الدور الربع نهائي من كأس العرب، انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر.