بوقرة: “سنخوض مباراة جنوب إفريقيا على أنها نهائي”

أبرز مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، أهمية مباراتهم المقبلة في “الشان”، ضد جنوب افريقيا، مؤكدا عزمهم خوضها على أنها نهائي.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية، الخاصة بمواجهة جنوب افريقيا: “في هذه البطولة، كل المواجهات مهمة، وكل مباراة تملك خصوصياتها”.

كما أضاف: “مواجهة جنوب إفريقيا نتوقعها أصعب من مباراتنا الاولى ضد أوغندا، وسنخوضها كأنها نهائي بالنسبة لنا”.

وأردف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “ندرك أن منتخب جنوب افيريقا، يملك لاعبين جيدين، يتمتعون بفنيات عالية، وطريقة لعب مختلفة”.

وتابع مجيد بوقرة: “الفوز على جنوب افريقيا، سيكون جد مهم بالنسبة لنا، من أجل تحقيق التأهل للدور المقبل”.