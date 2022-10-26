بوقرة: “سنخوض مباراة ودية بملعب “براقي” تحضيرا للشان”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، توصله لاتفاق مع رئيس الفاف جهيد زفيزف، لاستغلال ملعب “براقي” شهر ديسمير المقبل.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: ” برمجنا اجراء تربصنا الخاص بشهر ديسمبر المقبل هنا بالعاصمة، تحضيرا للشان”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “تحدثننا مع رئيس الفاف، واتفقنا على خوض تدريباتنا الخاصة بهذا التربص في ملعب براقي”.

وتابع مجيد بوقرة: “من المقرر أيضا أن نخوض مباراة ودية تحضيرية بملعب براقي ضمن هذا التربص، تليها مباراة أخرة شهر جانفي، قبل موعد انطلاق منافسة الشان”.