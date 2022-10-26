بوقرة: “سنخوض مباراتين وديتين أمام سوريا والكويت”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، عن برمجة مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي سوريا والكويت، تحضيرا لبطولة “الشان”.
وصرح بوقرة في هذا الخصوص: “خضنا إلى حد الآن حوالي ثماني مباريات تحضيرية ضد منتخبات افريقية”.
كما أضاف: “بعد تونس، سنتجه للتربص بالامارات شهر نوفمبر، لخوض وديتين أمام منتخبي سوريا والكويت، لتواجد ليبيا ضمن مجموعتنا”.
وتابع مجيد بوقرة: “من الممكن أيضا خوض مباريات أخرى، حيث نأمل بلوغ أربع مباريات تحضيرية خلال شهر نوفمبر”.
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