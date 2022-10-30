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الرياضة

بوقرة: “سنعتمد على تشكيلة مغايرة في مواجهة النيجر”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “سنعتمد على تشكيلة مغايرة في مواجهة النيجر”
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تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن المباراة الدوية التحضرية المقبلة التي ستجمعهم بنظيرهم النجيري، يوم الأربعاء المقبل.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للفاف: “قمنا بتسريح لاعبي اتحاد العاصمة للمشاركة رفقة ناديهم في كأس الكاف”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “سنقوم باقحام تشكيلة مغايرة يوم الأربعاء في مواجهة منتخب النيجر”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره النيجيري، المقررة بتونس، تدخل ضمن التربص التحضيري الجاري استعدادا “للشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2aZHK
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