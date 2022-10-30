بوقرة: “سنعتمد على تشكيلة مغايرة في مواجهة النيجر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن المباراة الدوية التحضرية المقبلة التي ستجمعهم بنظيرهم النجيري، يوم الأربعاء المقبل.
وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للفاف: “قمنا بتسريح لاعبي اتحاد العاصمة للمشاركة رفقة ناديهم في كأس الكاف”.
كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “سنقوم باقحام تشكيلة مغايرة يوم الأربعاء في مواجهة منتخب النيجر”.
يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره النيجيري، المقررة بتونس، تدخل ضمن التربص التحضيري الجاري استعدادا “للشان”.
رابط دائم : https://nhar.tv/2aZHK