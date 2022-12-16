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الرياضة

بوقرة: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التتويج بـ”الشان””

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التتويج بـ”الشان””
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أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عزمه رفقة لاعبيه، على التتويج بمنافسة “الشان” المقررة بالجزائر.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “أي منافسة ندخلها أو أي مباراة، يكون هدفنا دائما هو احراز الفوز”.

كما أضاف: “منذ سنة ونصف ونحن نحضر بجدية كبيرة للتواجد في كامل جاهزيتنا، وسنقدم كل ما لدينا للفوز بـ “الشان””.

وتابع مجيد بوقرة: “التشكيلة التي يمكنني للاعتماد عليها في مباريات “الشان” أصبحت واضحة بنسبة 90% ويمكن القول بأننا جاهزون لهذه المنافسة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/jteLm
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