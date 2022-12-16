بوقرة: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التتويج بـ”الشان””

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عزمه رفقة لاعبيه، على التتويج بمنافسة “الشان” المقررة بالجزائر.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “أي منافسة ندخلها أو أي مباراة، يكون هدفنا دائما هو احراز الفوز”.

كما أضاف: “منذ سنة ونصف ونحن نحضر بجدية كبيرة للتواجد في كامل جاهزيتنا، وسنقدم كل ما لدينا للفوز بـ “الشان””.

وتابع مجيد بوقرة: “التشكيلة التي يمكنني للاعتماد عليها في مباريات “الشان” أصبحت واضحة بنسبة 90% ويمكن القول بأننا جاهزون لهذه المنافسة”.