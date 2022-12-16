بوقرة: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التتويج بـ”الشان””
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عزمه رفقة لاعبيه، على التتويج بمنافسة “الشان” المقررة بالجزائر.
وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “أي منافسة ندخلها أو أي مباراة، يكون هدفنا دائما هو احراز الفوز”.
كما أضاف: “منذ سنة ونصف ونحن نحضر بجدية كبيرة للتواجد في كامل جاهزيتنا، وسنقدم كل ما لدينا للفوز بـ “الشان””.
وتابع مجيد بوقرة: “التشكيلة التي يمكنني للاعتماد عليها في مباريات “الشان” أصبحت واضحة بنسبة 90% ويمكن القول بأننا جاهزون لهذه المنافسة”.
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