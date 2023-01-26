بوقرة :” سنقدم ربع نهائي شيّق وطالبت بضرورة احترام الإيفواريين “

طالب مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة من لاعبيه بضرورة احترام المنافس كوت ديفوار في ربع نهائي الشان غدا.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية اليوم بملعب نيسلون مانديلا “”منتخب كوت ديفوار يسير في الطريق الصحيح و أبرز دليل تأهله إلى هذه النقطة. من جانبنا، اللاعبون مستعدون جيدا من الجانب النفسي، لا نستصغر المنافس، وطالبت منذ مدة باحترام كل المنافسين في كل الأدوار”.

كما أضاف بوقرة “الضروري هو التواصل بشكل جيّد، مع اللاعبين، و الأهم هو أن المباراة ستكون جيّدة بين طرفين يملكان صورة جيدة في كرة القدم الإفريقية”.

وختم الماجيك “المباراة المقبلة ستعطينا فرصة لإثبات أنفسنا في الدورة الإفريقية، و هي من ستحسم من سيكون المنتخب القوي”.