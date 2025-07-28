بوقرة: “سنلعب “الشان” من أجل التتويج”

رفع مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، من سقف طموحاته، مؤكدا أن عناصره ستدخل غمار بطولة إفريقيا للمحليين ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الداخل، بنية التتويج باللقب.

وقال بوقرة، الذي قاد المنتخب المحلي للتتويج بلقب كأس العرب. وتنشيط نهائي النسخة الأخيرة من “الشان”: “هدفنا في النسخة القادمة من كأس إفريقيا واضح.. سنلعب من أجل التتويج بالكأس”.

وجاءت هذه التصريحات قبل أسبوع عن دخول “الخضر” غمار المنافسة القارية الخاصة باللاعبين المحليين. والتي سيستهلها أشبال بوقرة، يوم الاثنين المقبل، بمواجهة منتخب أوغندا.