بوقرة “سنلعب بطريقة مغايرة عن مبارياتنا السابقة”

أكّد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة عن تحضيره للخطة التي سيعتمد عليها للإطاحة بمنتخب كوت ديفوار في الربع نهائي.

وقال بوقرة في الندوة الصحفية اليوم بملعب نيلسون مانديلا “نعمل على كل هذه الأمور، في التدريبات. و في الاجتماعات، الجانب النفسي يلعب دورا كبيرا في مثل هذه المنافسات و الأدوار”.

كما أضاف “سنلعب بطريقة مغايرة عن باقي المباريات بعض الشيء. بحكم أن الظروف تتغير، لكن لا أستطيع إعطاء تفاصيل بشكل أكبر”.

كما أضاف “أعرف أن الطرف الآخر يريد الذهاب بعيدا في الدورة، لكن من جانبنا جاهزون و إنّ شاء الله التأهل إلى الدور المقبل، بصراحة لا يمكن الحديث عن نقاط ضعفه و قوته”.

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