بوقرة: “سنلعب كل مباراة على أنها نهائي”

أكد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة، أنّ التشكيلة ستخوض مباراة الغد أمام منتخب قطر على أنها نهائي. بالرغم من صعوبة المهمة أمام البلد المضيف.

ونشّط الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب القطري. في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات.

كما قال بوقرة “قطر هو البلد المنظم وهم يلعبون أمام جمهورهم، وينظمون هذه المنافسة الرائعة”. و”هذا يعني أنه من الضرورة وجود ضغط في مباراة قطر، وجمهورهم ينتظر منهم النتائج”.

وأضاف بوقرة “وفيما يتعلق بنا نحن منذ البداية نبقى على نفس الروح، نثق في أنفسنا”. و”نضغط على أنفسنا لنتطور من مباراة إلى أخرى، لذلك لا شيء يتغير نلعب كل مباراة على أنها نهائية”. “لدينا لاعبين بعقلية تنافسية في كرة القدم، وسندخل 200 بالمائة للفوز بهذه المباراة”.

كما حقّق المنتخب الوطني للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3. وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.

ولم يتجرع المغاربة بعد، الخسارة القاسية التي تعرض لها مُنتخبهم أمام المنتخب الوطني الجزائري.

والدليل على ذلك ما حدث على هامش وصول أسود الأطلس للعاصمة المغربية الرباط أمسية اليوم الإثنين قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الالكترونية المغربية “شوف تيفي” تبرأت من زملاء المهاجم أشرف بن شرقي على المباشر.

حيث وخلال بثها المباشر للحظة وصول المنتخب المغربي عنونت القناة الفيديو بعبارة: ”بعد النكسة التي صدمت المغاربة، طائرة منتخب عموتة تعود الى أرض الوطن”.

ويعتبر هذا العنوان دلالة واضحة على أن المغاربة لم ولن ينسوا الخروج المخزي من منافسة كأس العرب على يد الخضر.

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