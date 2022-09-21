بوقرة :” سنواجه نيجيريا في حملاوي دون جمهور لهذا السبب”

كشف مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن أسباب لعب مباراة المنتخب الوطني امام نيجريا بملعب الشهيد حملاوي دون جمهور.

وقال بوقرة في حواره لقناة “الفاف” عبر اليوتوب :”قسنطينة مدينة جميلة ومذهلة واعرفها جيدا، الاستقبال كان رائعا”.

وأضاف :” المقابلة أمام نيجيريا ستلعب دون جمهور ضد نيجيريا”.

كما ختم “سنلعب المباراة دون جمهور وذلك بطلب من منتخب نيجيريا، لأن المنافس سيلعب امام المنتخب الوطني الأول يوم 27 من الشهر الجاري، ولايريد معاينته أثناء مواجهتنا، حتى لا يأخذوا صور و فيديوهات عنهم”.

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