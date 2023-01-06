بوقرة :”شان الجزائر بوابة لاحتراف اللاعبين الأفارقة بأوروبا”

أبدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة سعادته الكبيرة بتنظيم الجزائر لـ “الشان” الذي سيكون بوابة اللاعبين من أجل الاحتراف في أوروبا.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيلسون مانديلا” اليوم الجمعة “لدينا لاعبين يملكون خبرة و تجربة مع المنافسات القارية، مثلا دراوي و ميريزيق يملكون خبرة أكثر و مشاركة اكبر مع المنتخب، عكس الآخرين”.

وأضاف بوقرة “اللاعبون الذين سيشاركون في الشان سواء الجزائريين أو غيرهم ستكون لهم الفرصة للاحتراف، بحكم آن الجزائر بوابة أوروبا صوب إفريقيا و المناجرة حتما يكونوا حاضرين”.

كما ختم “أقول مرحبا بالجميع لأنه لدينا استقبال جيّد و ملاعب جميلة، الجزائر تملك كل شيء لإنجاح الطبعة”.

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