بوقرة: “عبد اللاوي ودبيح سيغيبان عن مواجهة الموزمبيق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن غياب الثنائي عبد اللاوي، ودبيح عن مباراتهم المقبلة ضد الموزمبيق
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “عبد اللاوي تعرض لإصابة في الكاحل أجبرته على مغادرة الميدان، ولن يكون جاهزا أمام الموزمبيق”.
وتابع مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “دبيح يعمل على استرجاع عافيته تدريجيا، وسيكون جاهزا الأسبوع المقبل”.
يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه موزمبيق، غذا السبت، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات الشان.
رابط دائم : https://nhar.tv/T3qED