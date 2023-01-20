بوقرة: “عبد اللاوي ودبيح سيغيبان عن مواجهة الموزمبيق”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن غياب الثنائي عبد اللاوي، ودبيح عن مباراتهم المقبلة ضد الموزمبيق

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “عبد اللاوي تعرض لإصابة في الكاحل أجبرته على مغادرة الميدان، ولن يكون جاهزا أمام الموزمبيق”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “دبيح يعمل على استرجاع عافيته تدريجيا، وسيكون جاهزا الأسبوع المقبل”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه موزمبيق، غذا السبت، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات الشان.