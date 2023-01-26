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الرياضة

بوقرة: “على اللاعبين الاستمتاع بمواجهة كوت ديفوار وامتاع الجماهير”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “على اللاعبين الاستمتاع بمواجهة كوت ديفوار وامتاع الجماهير”
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تحدث مجيد بوقرة، عن الضغط المفروض على لاعبيه قبل مباراة ربع نهائي الشان في مواجهة منتخب كوت ديفوار.

وصرح بوقرة: “لاعبونا يملكون الامكانات لتقديم مردود في المستوى، والضغط جزء من حياة لاعب كرة القدم”.

كما أضاف: “عليهم أخذ هذا الضغط من الناحية الايجابية، لكن لمست ارتياحا لدى اللاعبين وجاهزية تامة لمواجهة كوت ديفوار”.

وتابع مجيد بوقرة: “على اللاعبيين الاستمتاع بمواجهة كوت ديفوار، والعمل على منح المتعة للجماهير الجزائرية التي تساندهم”.

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