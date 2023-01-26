بوقرة: “على اللاعبين الاستمتاع بمواجهة كوت ديفوار وامتاع الجماهير”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مجيد بوقرة، عن الضغط المفروض على لاعبيه قبل مباراة ربع نهائي الشان في مواجهة منتخب كوت ديفوار.
وصرح بوقرة: “لاعبونا يملكون الامكانات لتقديم مردود في المستوى، والضغط جزء من حياة لاعب كرة القدم”.
كما أضاف: “عليهم أخذ هذا الضغط من الناحية الايجابية، لكن لمست ارتياحا لدى اللاعبين وجاهزية تامة لمواجهة كوت ديفوار”.
وتابع مجيد بوقرة: “على اللاعبيين الاستمتاع بمواجهة كوت ديفوار، والعمل على منح المتعة للجماهير الجزائرية التي تساندهم”.
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