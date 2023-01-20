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الرياضة

بوقرة: “علينا الحذر من الموزمبيق والحفاظ على تركيزنا”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “علينا الحذر من الموزمبيق والحفاظ على تركيزنا”
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أشاد مجيد بوقرة، بمستوى منافسهم المقبل منتخب موزمبيق، حيث شدد على ضرورة محافظة لاعبيه على تركيزهم طيلة المباراة.

وصرح بوقرة: “منتخب الموزمبيق جد منظم تكتيكيا، ويحسن لعب الكرة وأظهر في أول مبارتين له في هذا الشان”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “درسنا جيدا طريقة لعب منافسنا المقبل، من خلال مبارتيه السابقتين”.

وتابع مجيد بوقرة: “علينا الحفاظ على تركيزنا في 90 دقيقة وانتظار الوقت المناسب للقيام بما يتوجب علينا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Sl7Y8
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