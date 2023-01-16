بوقرة: “علينا الفوز أمام إثيوبيا لضمان التأهل مبكرا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عزمه على الفوز في المباراة الثانية من الشان، خلال مواجهة اثيوبيا.

وصرح بوقرة، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “من المهم جدا الفوز بالمباراة الأولى لكن يجب الحفاظ على التركيز في قادم المباريات”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “علينا الفوز بمباراتنا الثانية لضمان التأهل مبكرا إلى الدور المقبل”.

يذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين، يواجه نظيره الإثيوبي، غدا الثلاثاء، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.