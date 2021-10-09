بوقرة: “عمورة سيكون مستقبل المنتخب الوطني”

أبدى مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، سعادته بتألق لاعبه السابق محمد الأمين عمورة في أول ظهور له مع المنتخب الأول، معتبرا اياه مستقبل الخضر.

وقال بوقرة، بخصوص عمورة، في تصريح لموقع “الفاف”: “سعيد جدا من أجل عمورة، الذي أثبت بأنه كان أفضل مهاجم في البطولة الوطنية، إلى جانب مسعودي الذي تنقل إلى كورتري”.

وأضاف: “تواجد عمورة في المنتخب الأول سمح لي بالتأكيد للاعبين المحليين بأن مشروعنا يسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن بلماضي لا يهمه الفريق الذي ينشط فيه اللاعبين بقدر ما يهمه مردودهم”.

وختم مجيد بوقرة: “لدي ثقة كبيرة في عمورة، وأدرك بأنه سيكون مستقبل المنتخب الوطني، هو مثال لبقية اللاعبين المحليين الذي عليهم مواصلة العمل، والتحلي بالصبر”.

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