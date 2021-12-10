بوقرة :”عندما غاب بونجاح توحشتوه”

أشاد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ببغداد بونجاح، ساعات قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب، في ربع نهائي كأس العرب.

وتحدث بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم في الدوحة :”بغداد تعرض لإنتقادات بعد المباراة الثانية، وظهرت مكانته بعد إصابته”.

وأضاف في سياق متصل :”عندما غاب بونجاح في الشوط الثاني، الجميع إشتاق له، لأنه يؤثر كثيرا على المدافعين ويقلقهم”.

وختم :”نحن محظوظون بإمتلاكنا للاعب بمثل مؤهلاته، لأنه ومثل سليماني لاعب بروح إنتصارية وهذا مهم في المستوى العالي”.