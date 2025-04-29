بوقرة: “غامبيا تستحق الاحترام وسنقدم كل شيء لبلوغ الشان”

أكد الناخب المحلي، مجيد بوقرة، بأن أشباله جاهزون لتقديم كل شيء، من أجل بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، على حساب منتخب غامبيا.

ويلتقي محليو “الخضر” بنظرائهم من غامبيا، يوم الـ 3 ماي الداخل، في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان” على أن تلعب مباراة العودة، يوم الـ 9 من الشهر ذاته، بملعب 19 ماي بعنابة.

وقال بوقرة، في الندوة الصحفية التي نشّطها اليوم الثلاثاء. من ملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي: “سنلعب ضد فريق من إفريقيا الوسطى لأول مرة.. شاهدنا غامبيا ونملك عن هذا المنتخب فكرة”.

وواصل مدرب المحليين: “أرسلت جمال مصباح، لمعاينة هذا المنتخب في مواجهته أمام السنغال، من الصعب أن تجد لقطات لمنتخب محلي.. غامبيا تستحق الاحترام، وقد تم توقيف البطولة المحلية عندهم من أجل التأهل، وهذا يحسب لهم”.