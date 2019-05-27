بوقرة فخور بـ”الحراك” ويتحدث عن “soolking”

عبّر القائد السابق للمنتخب الوطني، مجيد بوقرة عن فخره الشديد بالشعب الجزائري والحراك السلمي الذي يقوم به في الأشهر الماضية.

وصرّح قائلا لـ”جو راديو” :”أنا فخور بكوني جزائري، وأنا فخور بهذا الشعب الرائع، وفي الخارج الجميع يتحدث عنا بشكل إيجابي”.

وواصل :”أتمنى من قلبي أن يسير البلد في الطريق الصحيح، ونحن من بعيد نُحاول دعم الحراك بسلمية مثل كل أسبوع”.

وختم “الماجيك” تصريحاته بالحديث عن “سولكينغ” مُعتبرا بأن مثال للفنان الجزائري الناجح في فرنسا، ومُشيدا بأغنيته “لاليبرتي” التي صنعت الحدث.