بوقرة: “فخور بمواصلة خدمة وطني”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، سعادته بمواصلة مهامه في خدمة بلده الجزائر، من خلال كرة القدم.

ونشر بوقرة، صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام، تجمعه بالناخب الوطني جمال بلماضي، حاملان تتويجهما بكأس امم إفريقيا، وكأس العرب.

كما أرفق “الماجيك”، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “فخور بمواصلة خدمة بلدي، واحراز المزيد من الألقاب ان شاء الله”.

يذكر ان اللاعب الدولي الأسبق، ومدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، ينتظره تحدي “الشان” المقرر في الجزائر، انطلاقا مكن شهر جانفي المقبل.