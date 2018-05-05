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بوقرة :”فرحات يُشبه كريستيانو رونالدو”!!

الرياضة
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بوقرة :”فرحات يُشبه كريستيانو رونالدو”!!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الدولي السابق، مجيد بوقرة، بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، زين الدين فرحات يُشبه نجم البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو”.

وقال لـ”فرونس فوتبول” :”ما فاجأني فيه عندما شاهدته لأول مرة، هو بُنيته الجسدية التي تُشبه تلك التي يتميز بها كريستيانو”.

وأضاف :”مُقارنة ببقية اللاعبين الذين ينشطون في الجزائر، لقد كان يمتلك جسدا خاصا برياضي مُحترف وهو مايعني بأنه كان مُستعدا”.

وأنهى :”خلال تلك الفترة كان بصدد صناعة إسم في الجزائر، عندما كان تحت إشراف كوربيس، وهو يؤكد مُستواه في الليغ2″.

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