بوقرة :”فرحات يُشبه كريستيانو رونالدو”!!

إعتبر الدولي السابق، مجيد بوقرة، بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، زين الدين فرحات يُشبه نجم البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو”.

وقال لـ”فرونس فوتبول” :”ما فاجأني فيه عندما شاهدته لأول مرة، هو بُنيته الجسدية التي تُشبه تلك التي يتميز بها كريستيانو”.

وأضاف :”مُقارنة ببقية اللاعبين الذين ينشطون في الجزائر، لقد كان يمتلك جسدا خاصا برياضي مُحترف وهو مايعني بأنه كان مُستعدا”.

وأنهى :”خلال تلك الفترة كان بصدد صناعة إسم في الجزائر، عندما كان تحت إشراف كوربيس، وهو يؤكد مُستواه في الليغ2″.