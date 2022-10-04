بوقرة في إجتماع مع مسؤولي  الرابطة المحترفة

حضر صبيحة اليوم الثلاثاء، الناخب المحلي مجيد بوقرة، إجتماع عمل مع مسؤولي الرابطة المحترفة لكرة القدم، بمقر الرابطة.

وحضر رفقة بوقرة، مساعده المدرب السيد جمال مصباح مدرب الحراس محمد بن حمو مدير المنتخب المحلي ابراهيم بلياسين لأول مرة.

رفقة كل من عضو المجلس التنفيذي والمسؤول عن قسم المسابقات، لامين كبير، والأمين العام لدوري المحترفين لكرة القدم، مراد بوسافور.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تم خلال هذا الإجتماع، وضع خارطة الطريق، لغاية شهر نوفمبر المقبل، مع مراعاة تواريخ الفيفا المقبلة، وتربصات المنتخب الوطني القادمة.

كما أوضح بيان الرابطة، أنه من المقرر عقد إجتماع عمل ثان، خلال نهاية شهر أكتوبر الحالي.