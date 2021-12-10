بوقرة: “في مواجهة المغرب الفوز أهم من الآداء”

اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن أهم شيء في مواجهة المغرب هو تحقيق الفوز، قبل التفكير في الآداء.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “في هذه المرحلة الثانية من المنافسة، هذا النوع من الداربيات كان جد متوقع”.

وأضاف الناخب الوطني: “في هذا النوع من الداربيات، المهم هو تحقيق الفوز والتأهل، بغض النظر عن الطريقة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه غدا السبت، نظيره المغربي، ضمن الدور الربع نهائي لكأس العرب

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