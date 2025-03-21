بوقرة: “قائمة المنتخب الوطني للمحليين لن تبقى على ما هي عليه”

تحدث المدرب مجيد بوقرة، عن خياراته، فيما تهلق بائمة المنتخب الوطني للمحليين، أين أكد بأن هذه القائمة ستشهد تغييرات مستقبلا.

وصرح بوقرة، في حوار خص به الموقع الرسمي لـ”لفاف”: “هناك عدة لاعبين آخرين كانو يرديون التواجد معنا”.

كما أضاف: “في بعض المراكو المستوى متقارب، وحاولنا اختيار قائمة تضمن أفضل اللاعبين المتاحين حاليا”.

وأردف: “القائمة التي اخترناها لن تبقى كما هي، لاننا نستعد لمباراة فاصلة في غاية الأهمية، الفوز ظروري للتأهل لبطولة الشان، وهو ما يتطلب خبرة”.

وختم مجيد بوقرة، تصريحلاته في هذا الخصوص، قائلا: “لابد المزج بين اللاعبين الشبان، وأصحاب الخبرة في إفريقيا”.