بوقرة: “قائمة كأس العرب لن تكون 100% محلية”

أكد مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، امكانية الاعتماد على لاعبين من خارج البطولة الجزائرية، في بطولة كأس العرب 2025.

ويرتقب أن يدافع “الخضر” عن لقبهم العربي، في البطولة المقررة بقطر، ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر القادم.

وعلى هامش ندوته الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين، من أجل الحديث عن تحضيرات المنتخب تحسبا لـ”الشان” عرج بوقرة، لمنافسة كأس العرب، وقال: “كأس العرب فرصة حقيقية للاعبين لإثبات الذات، ولن تكون القائمة 100% محلية”

وأضاف بوقرة في السياق ذاته: “المنافسة ستكون شرسة على المناصب مع اللاعبين المحترفين في بطولات الخليج.”