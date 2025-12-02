بوقرة: “قلت للاعبين إن كأس العرب لا تختلف عن “الكان””

كشف المدرب مجيد بوقرة، أن لاعبي المنتخب الرديف، واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، في بطولة كأس العرب، الجارية بقطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الجاري.

وأوضح بوقرة، أن رؤية الجمهور الجزائري، يجوب شوارع قطر و”سوق واقف” يعتبر في حد ذاته. تحفيزا تلقائيا للعناصر الوطنية، من أجل تقديم دورة قوية.

وفي الندوة الصحفية الخاصة بلقاء يوم غدٍ الأربعاء، أمام السودان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الـ4. قال بوقرة: “سعيد بروح المجموعة، وكل اللاعبين الموجودون هنا يحبون الجزائر”.

وواصل مدرب المنتخب الرديف: “الجميع يريد اسعاد الشعب، خاصة بعد ما رأيناه هنا في قطر.. قلت للاعبين إن منافسة كأس العرب مهمة مثلما مثل “الكان” والشعب يحب “تشمخو التريكو” هذا الأهم”.