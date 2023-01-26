بوقرة: “قندوسي وزملاؤه مركزون حاليا على الشان فقط”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب مجيد بوقرة، بأن كل لاعبيه على غرار أحمد قندوسي، مركزين على الشان، ولا يكترثون حاليا لاهتمامات بعض الأندية.
وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “صحيح كثر الحديث مؤخرا عن أحمد قندوسي، واهتمام الأندية بخدماته”.
كما أضاف مدرب المنتخب المحلي:”تحدثت مع قندوسي على انفراد، وأكد لي هذا الأخير تركيزه التام على الشان”.
وأردف: “تحدثت أيضا مع بقية اللاعبين ولمست تركيز كبير لدى الجميع، كونهم محترفين ويدركون بأن هذا الشان أهم من أي آخر حاليا”.
وتابع مجيد بوقرة: “إذا أظهر اللاعبون جاهزيته التامة في هذا الشان، سيفتح لهم ذلك الأبواب للاحتراف في أوروبا”.
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