بوقرة: “قندوسي وعريبي سيكملان معنا بطولة الشان”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الإثنين، مواصلة الثنائي أحمد قندوسي، وكريم عريبي، مغامرتهما في الشان.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “قندوسي وعريبي بامكانهما انهاء الشان معنا وهذا أمر طبيعي”.

كما أضاف الناخب المحلي: “الهدف من هذه المنافسة هو تألق اللاعبين المحليين من أجل الظفر بعقود احترافية”.

وتابع مجيد بوقرة: “الكاف منحت هذا الترخيص لجميع اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا للمحليين”.