بوقرة: “كأس العرب قد تكون آخر منافسة دولية لبعض الأسماء”

استغل المدرب مجيد بوقرة، الندوة الصحفية الخاصة بلقاء افتتاح مشوار المنتخب الرديف لبطولة كأس العرب 2025، أمام السودان، من أجل العودة للحديث عن خياراته في رحلة الدفاع عن اللقب المحقق في آخر نسخة.

وردا على سؤال مبعوث قناة “النهار” إلى قطر، بخصوص الاختلاف بين تشكيلة المنتخب في نسخة 2021 والحالية. رد بوقرة: “اخترنا لاعبين شبان من أجل مستقبل المنتخب الأول مثل بولبينة وعبادة وغيرهم، وآخرين أصحاب الخبرة”.

قبل أن يستدرك مدرب المنتخب الرديف: “هناك لاعبين قد يخوضون آخر منافسة دولية مع الجزائر. وعليه بهذا المزيج، البعض يريد التأكيد من أجل انهاء مشواره الدولي بشكل جيدة، لأن آخر بطولة قد تكون تحفيزا تلقائيا”.

وختم حول هذه النقطة: “أما بخصوص الشبان، فإنهم يبحثون عن مواصلة التألق تحسبا للمستقبل. وهناك توازن في التشكيلة بين الشباب ولاعبي الخبرة”.