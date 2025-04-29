بوقرة: “كأس العرب لن تعرف مشاركة أي لاعب من المنتخب الأول”

كشف الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أن تشكيلته المعنية بالمشاركة في كأس العرب 2025، لن تعرف مشاركة أي لاعب من المنتخب الأول، عكس نسخة 2021.

وفي ندوته الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا، ضمن تصفيات “الشان”. أكد بوقرة، بأن التشكيلة الوطنية في البطولة العربية، لن تضم أي لاعب من المنتخب الأول.

كما أكد الناخب المحلي، بأن التحضيرات الخاصة بالنسخة المقبلة لكأس العرب. المقررة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025، ستنطلق شهر سبتمبر القادم.

للإشارة، فإن بوقرة، قاد محليي “الخضر” بمشاركة عدد من نجوم المنتخب الأول الناشطين في مختلف البطولات العربية. للتتويج بنسخة 2021، على الأراضي القطرية، على حساب المنتخب التونسي.