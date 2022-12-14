بوقرة :”كدّاد عائد من إصابة و لهذا السبب استدعيت حدّاد “

ردّ مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن الانتقادات التي واجهته بشأن اعتماده تقريبا على نفس الوجوه رغم مشكل الإصابات.

وقال مجيد بوقرة في تصريح له للقناة الرسمية لـ “الفاف” على “اليوتوب” اليوم :”يجب آن نكون حذرين من عنصر المفاجأة. عملت كل حساباتي بشان التشكيلة، واستدعيت حداد بحكم آني أعرفه جيّدا”.

وأضاف مجيد بوقرة :” حداد كان معنا سابقا وأعرفه جيّدا، مثلا كداد عائد من إصابة، في كرة القدم يوجد مشكل الإصابات وهو الذي وضعناه في حساباتنا”.

كما قال بوقرة أنه سيكشف عن قائمته في القرب العاجل “28 لاعبا، أو 26 أو 23 لاعبا: في التشكيلة الموسعة، سأنظر ثم أقرّر و سأعلنها مباشرة”.

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