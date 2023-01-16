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الرياضة

بوقرة: “كل مباراة من شأنها أن تغير المسار الرياضي للاعبينا”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “كل مباراة من شأنها أن تغير المسار الرياضي للاعبينا”
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كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الإثنين، أهمية مباريات الشان، بالنسبة لمستقبل لاعبيه.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “طالبت لاعبينا بعدم التراخي، بعد فوزهم في أول مباراة أمام ليبيا”.

كما أضاف: “على اللاعبين خوض كل مباراة على أنها نهائي، وبالنسبة لنا تنتظرنا خمسة نهائيات في هذه البطولة”.

وتابع مجيد بوقرة: “كل مباراة من شأنها أن تغير المسار الرياضي لأي لاعب في المنتخب، لذا أطالبهم دائما باستغلال الفرصة بتقديم أفضل ما لديهم”.

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