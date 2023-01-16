بوقرة: “كل مباراة من شأنها أن تغير المسار الرياضي للاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الإثنين، أهمية مباريات الشان، بالنسبة لمستقبل لاعبيه.
وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “طالبت لاعبينا بعدم التراخي، بعد فوزهم في أول مباراة أمام ليبيا”.
كما أضاف: “على اللاعبين خوض كل مباراة على أنها نهائي، وبالنسبة لنا تنتظرنا خمسة نهائيات في هذه البطولة”.
وتابع مجيد بوقرة: “كل مباراة من شأنها أن تغير المسار الرياضي لأي لاعب في المنتخب، لذا أطالبهم دائما باستغلال الفرصة بتقديم أفضل ما لديهم”.
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