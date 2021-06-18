بوقرة: “لاعبو الأندية الخليجية سيشاركون في كأس العرب”

أكد الناخب الوطني للمنتخب المحلي “مجيد بوقرة”، أن لاعبو المنتخب الأول والذين يشاركون في الدوريات الخليجية سيكونون معنيين بالمشاركة في كأس العرب التي ستقام في مصر، لذلك سيكون على كل اللاعبين المحليين تقديم كل ما لديهم للظفر بمكانة في المنتخب.

وقال “بوقرة” في تصريحات صحفية: “كأس العرب؟ لا يزال أمامنا وقت كثير، لكن لاعبو الأندية الخليجية مثل، مبولحي، بونجاح، بلايلي، طاهرات، مهدي عبيد، قديورة سيكونون حاضرين للمشاركة مع المنتخب المحلي”.

وأضاف: “لذلك يتعين على لاعبي المنتخب المحلي تقديم أفضل ما لديهم من أجل الظفر بمكانة في قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب، وبدأنا هذا الشهر أول تربص ولا تزال هناك تربصات قادمة للوقوف على أداء كل اللاعبين”.