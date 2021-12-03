بوقرة: “لبنان يلعب آخر حظوظه ومواجهته لن تكون سهلة”  

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة بأن المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب لبنان، لن تكون سهلة.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “تابعنا الصعوبات التي خلقها منتخب لبنان، للمنتخب ىالمصري، ما يعني أن مواجهتهم لن تكون سهلة”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “منذ أن تولى إيفان حاسك، قيادة لبنان، قدموا مباريات جد قوية”.

وختم مجيد بوقرة: “المواجهة التي ستجمعنا بمنتخب لبنان، ستكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لهذا الأخير من أجل التأهل للدور المقبل”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه غدا السبت منتخب لبنان، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.