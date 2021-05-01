بوقرة :”لدينا قائمة موسعة للاعبين شباب وآخرين ذوي الخبرة”

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة الذي جديد المنتخب المحلي الذي سيشارك في كأس العرب للمنتخبات 2021.

ونشر موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حوارا مطولا مع اللاعب السابق للمنتخب الوطني الذي قال:

“أتيحت لي الفرصة لمتابعة بعض المباريات الودية التحضيرية منذ شهر نوفمبر الماضي، كما تابعنا بعض المباريات الرسمية وأنشأنا قائمة أولية موسعة للمنتخب المحلي الذي أشرف عليه”.

وأضاف: ” القائمة الموصعة تضم لاعبين شباب يتمتعون بمهارات كبيرة بالإضافة إلى لتعبين ذوي الخبرة سيكون لها دور قيادي في توازن الفريق، على كل حال أنا متفائل بمستقبل الفريق”.