بوقرة: “لدي عدة خيارات تكتيكية في مواجهة الموزمبيق”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن الخطة التي يمكنه اعتمادها في مواجهة منتخب الموزمبيق.

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “لا يوجد طريقة لعب محددة، نعمل دائما على اختيار طريقة لعبنا حسب المنافس واللاعبين المتاحين”.

كما أضاف: “طريقة اللعب سنحددها لاحقا، ما هو مؤكد أن منتخبنا يمكنه تطبيق أي طريقة لعب والاندماج معها”.

وتابع مجيد بوقرة: “لدي العديد من الخيارات التكتيكية التي يمكنني اعتمادها في مواجهة منتخب الموزمبيق، سنعتمد الأنسب”.