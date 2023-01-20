بوقرة: “لدي عدة خيارات تكتيكية في مواجهة الموزمبيق”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن الخطة التي يمكنه اعتمادها في مواجهة منتخب الموزمبيق.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “لا يوجد طريقة لعب محددة، نعمل دائما على اختيار طريقة لعبنا حسب المنافس واللاعبين المتاحين”.
كما أضاف: “طريقة اللعب سنحددها لاحقا، ما هو مؤكد أن منتخبنا يمكنه تطبيق أي طريقة لعب والاندماج معها”.
وتابع مجيد بوقرة: “لدي العديد من الخيارات التكتيكية التي يمكنني اعتمادها في مواجهة منتخب الموزمبيق، سنعتمد الأنسب”.
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